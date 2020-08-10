СМИ: в Минске в ходе протестов погиб человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович заявил, что в ходе протестов в Минске погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

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"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции", — рассказал он.

Правозащитник добавил, что человек умер в результате черепно-мозговой травмы. Еще три человека серьезно пострадали, отметил Стефанович.

Официальные данные о погибшем белорусские правоохранители не приводят.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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