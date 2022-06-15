СМИ: в плен к россиянам попали двое воевавших на стороне Украины американцев

Двое воевавших на стороне Украины американских солдат попали в плен к российским военным в результате битвы под Харьковом. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на The Telegraph.

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По словам сослуживцев, 39-летний Александр Дрюк и 27-летний Энди Хьюн попали в плен на прошлой неделе. Американцы служили добровольцами в одном из регулярных подразделений ВСУ. Как сообщает The Telegraph, они стали первыми попавшими в плен к российским военным американцами.

Как рассказал один из сослуживцев военнопленных, 9 июня их отряд столкнулся с российской армией, подразделения которой превышали их в численности.

"Мы были на задании, и все пошло не по плану из-за плохих разведданных. Нам сказали, что город чист, но оказалось, что русские уже штурмуют его", — объяснил он.

Вероятно, Дрюк и Хьюн потеряли сознания в результате взрыва противотанковой мины или выстрела танка. Как отмечает источник The Telegraph, тела молодых людей не были найдены.

По словам сослуживца, на место были отправлены беспилотники и украинская поисковая группа. Позже в тот же день в российском Telegram-канале появилась новость о том, что в плен попали два американских солдата.

"Это слишком большое совпадение — мы единственные американцы, воюющие в этом районе", — заявил источник издания.

Госдепартамент США проинформирован о возможном захвате пленных, однако отказался от дальнейших комментариев из соображений безопасности.

Александр Дрюк является уроженцем штата Алабама. По словам родственников, ранее он служил в Ираке. Энди Хьюн родился в Калифорнии, служил в морской пехоте США.