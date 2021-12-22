СМИ: в России набирают наемников для "боевой командировки в Донбасс"

Вербовщики начали набирать группы наемников для "боевой командировки в Донбасс". Это утверждает в среду, 22 декабря, "Медуза" со ссылкой на источники, пишет Deutsche Welle.

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По версии издания, предложение поехать в "оплачиваемую командировку в Украину" с конца ноября 2021 года получили не только профессиональные наемники, но и рядовые ветераны конфликта в Донбассе. Набор идет и среди жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Думаю, сейчас — самая активная с 2014 года" кампания по найму, утверждает бывший военнослужащий Егор, которого "Медуза" называет как одного из участников переговоров с рекрутерами.





"Медуза": Реальные цели командировки кандидатам не обозначили

По уверению собеседников издания, вербовщики в Москве пытаются собрать около 120 "россиян с боевым опытом", готовых отправиться на три месяца в Донецк. Одновременно формируются еще два отряда "под задачи Украины" — на территории "ДНР" и "ЛНР", утверждают источники. В наборе якобы участвует и представители движения "Союз добровольцев Донбасса".

Реальные цели "командировки в Украину" московским кандидатам, как пишет "Медуза", не обозначили. Один из собеседников издания при этом уверяет, что отряд будет охранять находящиеся в Донбассе промышленные объекты во время возможного обострения.

В Министерстве обороны РФ на момент публикации материала на вопросы журналистов не ответили.





Стягивание российских войск к украинской границе

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России. Так, 21 декабря российский президент возложил на США ответственность за усиление напряженности в Европе.

Владимир Путин 21 декабря обсудил кризис вокруг Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.