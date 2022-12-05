СМИ: в Швеции убит чеченский блогер, критиковавший Кадырова

Оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова застрелили в Швеции. Об этом сообщают критикующий чеченские власти Telegram-канал 1ADAT и "Радио Свобода" со ссылкой на "информаторов из Европы и Чечни" и соратников блогера соответственно.

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"Имеем достаточно информации подтверждающее его [Абдурахманова] гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами. […] Мы не можем публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов. Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", — утверждает 1ADAT.

По данным "Радио Свобода" покушение произошло в ночь с 1 на 2 декабря. Уже 3 декабря правозащитники сообщали, что братья перестали выходить на связь, но тогда информацию о гибели Тумсо Абдурахманова подтвердить не удалось.

Официальные представители шведских властей пока что не прокомментировали сообщения об убийстве оппозиционного чеченского блогера.

Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году после конфликта с родственником Рамзана Кадырова и незаконного задержания. В эмиграции он начал вести YouTube-канал с критикой главы Чечни.

В феврале 2020 года, когда Абдурахманов уже жил в Швеции, неизвестный пробрался в его квартиру и несколько раз ударил блогера молотком. Абдурахманову удалось обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Суд признал виновными в покушении двоих россиян, их приговорили к восьми и 12 годам лишения свободы.

В декабре 2021 года Абдурахманов сообщал, что в Чечне похитили девятерых его родственников. В случившемся блогер обвинял окружение Рамзана Кадырова