СМИ: в Словении по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержали двух иностранцев
Foto: PantherMedia/Scanpix

Словенское агентство разведки и безопасности (SOVA) задержало двух иностранных граждан, которых заподозрило в шпионаже в пользу России. Об этом пишут местные издания 24ur.com, Siol и Delo.

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"Окружная государственная прокуратура в Любляне получила уведомление от Словенского агентства разведки и безопасности, на основании которого было начато досудебное разбирательство", — сообщила прокуратура Любляны порталу Siol. По их данным, задержание произошло еще 5 декабря.

Как пишет Delo, оба задержанных в Любляне — граждане одной из стран Южной Америки; 24ur.com уточняет, что как минимум у одного есть аргентинский паспорт. Они работали под прикрытием и использовали поддельные документы для торговли недвижимостью и антиквариатом, пишет издание.

Как утверждает 24ur.com, задержанные были связаны с ГРУ и входили в число "спящих агентов", живущих по поддельным документам и под вымышленными именами.

Задержанным может грозить до восьми лет лишения свободы: до пяти за шпионаж и до трех за предоставление властям ложных сведений.

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