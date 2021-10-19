СМИ: в Великобритании начала распространяться более заразная вариация дельта-штамма Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Великобритании начала распространяться вариация коронавируса AY.4.2, которая может быть на 10-15% заразнее дельта-штамма. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, передает портал телеканала "Дождь".

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Баллу утверждает, что AY.4.2 может быть самой заразной вариацией коронавируса с начала пандемии. При этом он отмечает, что распространилась она только в Великобритании. "Я бы не исключал, что ее распространение является случайным демографическим событием", — сказал ученый.

FT отмечает, что на новую вариацию приходится уже почти 10% всех случаев коронавируса в Великобритании.

По словам Баллу, штамм может быть повышен до "находящегося под наблюдением", после чего ему присвоят название в виде буквы греческого алфавита.

Барретт отметил, что хоть вариация и более заразна, чем дельта-штамм, рост выявленных случаев коронавируса в Великобритании связан не с ее распространением, а с пренебрежением к мерам безопасности в стране.

Рави Гупта, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета, считает, что новая вариация не увеличит распространяемость коронавируса настолько, насколько это сделали "британский" штамм альфа и "индийский" дельта.

18 октября в Великобритании выявили более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины июля этого года.

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Коронавирус Британия пандемия Covid-19 Великобритания
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