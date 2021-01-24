СМИ: Во Франции могут объявить третий локдаун
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В ближайшие дни французские власти могут объявить новый, третий по счету, карантин из-за коронавируса, сообщает газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в правительстве страны.

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Как передает РБК, по данным издания, решение будет принято "в самое ближайшее время", сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения. Объявление очередного карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.

Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу новых ограничений должно состояться в среду, 27 января, после посвященного этому вопросу заседания Совета по обороне, уточняет газета. Режим нового карантина вступит в силу до конца будущей недели и "продлится не менее трех недель", сообщили собеседники издания.

При этом, по данным газеты, некоторые ограничения могут быть смягчены. В частности, власти рассматривают возможность на ограниченное время разрешить работу магазинов, торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости.

Первый режим карантина во Франции был введен из-за распространения коронавируса 17 марта прошлого года и действовал до 11 мая. Второй карантин был объявлен 30 октября и действовал до 15 декабря. Сейчас во Франции остается в силе комендантский час с 18:00 до 06:00, закрыты все рестораны и кафе, театры, кинотеатры и музеи, а также спортивные объекты.

По данным Минздрава Франции, число зараженных коронавирусом в стране превысило 3 млн, умерли 72,8 тыс. человек. За последние сутки во Франции выявили 23,9 тыс. новых случаев Covid-19.

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Коронавирус Франция
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