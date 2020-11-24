СМИ: Вооруженный топором мужчина взял в заложники шестерых детей в Петербурге

Неизвестный мужчина забаррикадировался с детьми в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга и угрожает им рассправой, сообщают российские СМИ.

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По данным СМИ, события разворачиваются в квартире на улице Пролетарской в Колпино. Мужчина требует привести к нему жену и угрожает зарубить детей топором, если не будут выполнены его требования.

"Там, по нашим данным, шестеро детей", — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно, дети находятся в заложниках у 38-летнего Дениса Бельтюкова. По предварительным данным, причиной удержания детей в заложниках послужил бытовой конфликт с женой — мужчина выгнал женщину из дома и теперь хочет, чтобы она вернулась. На месте событий работают сотрудники правоохранительных органов.