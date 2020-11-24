СМИ: Вооруженный топором мужчина взял в заложники шестерых детей в Петербурге
Foto: stock.xchng

Неизвестный мужчина забаррикадировался с детьми в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга и угрожает им рассправой, сообщают российские СМИ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным СМИ, события разворачиваются в квартире на улице Пролетарской в Колпино. Мужчина требует привести к нему жену и угрожает зарубить детей топором, если не будут выполнены его требования.

"Там, по нашим данным, шестеро детей", — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно, дети находятся в заложниках у 38-летнего Дениса Бельтюкова. По предварительным данным, причиной удержания детей в заложниках послужил бытовой конфликт с женой — мужчина выгнал женщину из дома и теперь хочет, чтобы она вернулась. На месте событий работают сотрудники правоохранительных органов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro