"Снаряды осыпаются, осколки, пепел": на полигоне под Рязанью вспыхнул склад боеприпасов

Возгорание сухой травы привело к масштабному пожару на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области. В радиусе 50 км от места ЧП объявлена эвакуация. Местные жители отмечают, что на месте происшествия раздаются мощные взрывы — охваченные огнем боеприпасы "гремят так, будто началась война".

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По предварительным данным, возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, где могли остаться старые списанные боеприпасы, которые не успели вывезти.

Очевидцы сняли на видео мощные взрывы на полигоне у деревни Шелемишево.

"Тут катастрофа конкретная! Снаряды осыпаются, осколки, пепел. Бежать надо!" — рассказал автор записи.

Предположительно, причиной пожара стал пал травы. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что около часа дня по местному времени близ деревни Желтухино вспыхнула трава, затем порыв ветра перебросил огонь на склад с артиллерийскими боеприпасами.

В настоящий момент на месте возгорания работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал. Людей, оказавшихся в радиусе 50 км от места ЧП, эвакуируют.