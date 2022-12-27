Снежная буря в США и Канаде: десятки погибших, сотни тысяч без электричества

Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 млн человек (почти две трети населения страны).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США.

Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти вся территория страны.

Снежная буря охватила пространство от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. В результате аномальных погодных условий в США и Канаде погибло не менее 56 человек.

Шторм сеял хаос в течение нескольких дней, но сейчас подача электричества постепенно восстанавливается.

По состоянию на вторую половину дня воскресенья без электричества оставалось менее 200 тыс. потребителей — в разгар шторма их было 1,7 млн, сообщает Ассошиэйтед пресс.

По прогнозам синоптиков, снежная буря (которая называется "циклон-бомба" или взрывной циклон) должна утихнуть в ближайшие несколько дней, но жителям затронутых стихией регионов по-прежнему рекомендуют избегать поездок, если в этом нет крайней необходимости.

Наиболее трагичной ситуация оказалась в штате Нью-Йорк, в частности, в городе Буффало, на который пришлось большинство жертв стихии.

По словам губернатора штата Кэти Хокул, город Буффало стал похож на зону боевых действий.

В понедельник в Буффало было зафиксировано 27 смертей, связанных с погодными условиями — то есть половина всех погибших в США. Пока неясно, почему именно этот город оказался наименее подготовленным к приходу циклона.

"Это война с матерью-природой, и она атакует нас всем, что у нее есть", — посетовала губернатор штата.

Многие из числа погибших — жертвы дорожно-транспортных происшествий. Ситуация на дорогах значительно усложнилась из-за погодных условий.

Кэти Хокул отметила, что жители Буффало столкнулись с опасной для жизни ситуацией, так как много машин скорой помощи не смогли добраться до наиболее пострадавших точек или же сами застряли в снегу.

За выходные около 250 тыс. жилых домов и предприятий испытывали перебои с подачей электричества, хотя она постоянно восстанавливалась.

Смерти, связанные с этой сильнейшей вьюгой, также были зарегистрированы в Вермонте, Огайо, Миссури, Висконсине, Канзасе и Колорадо. Температура в Южной Флориде опустилась настолько низко, что там замерзали и падали с деревьев игуаны.

Наиболее сильные морозы были отмечены в штате Монтана на западе США: температура там упала до -45C.

В Канаде удару стихии подверглись провинции Онтарио и Квебек.Сильные морозы там привели к отключению электричества в домах, где живут сотни тысяч человек.

Большая часть территории Канады — от Британской Колумбии до Ньюфаундленда — оказалась в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Дэн Берритт, репортер Си-би-эс, так описывает ситуацию в Ванкувере:

"У нас был снег, у нас был ледяной дождь, у нас прошел град по всему региону. Жителям очень тяжело перемещаться, многие автобусные маршруты не обслуживаются, закрыты мосты, метро теперь работает медленее", — передает корреспондент, добавляя, что зимних шин у многих автовладельцев также нет.

По его словам, из-за огромного количества выпавших осадков есть опасность возникновения наводнений с приходом более теплой погоды.

Мощные снегопады прогнозируются в Пенсильвании.

В Сиэтле и Портленде жители катаются на коньках по ледяной глазури, покрывшей улицы городов.

Тем временем в прибрежных районах — Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси — наблюдается подтопление береговой линии.

Даже находящиеся значительно южнее штаты Луизиана, Алабама, Флорида и Джорджия получили предупреждения о значительном понижении температур.

В Южной Дакоте племена коренных американцев после того, как у них закончилось топливо, были вынуждены жечь одежду, чтобы согреться.

В штате Огайо столкнулись сразу 50 машин, жертвами крупного ДТП стали четыре мотоциклиста.

Почти 6000 авиарейсов были отменены в пятницу в США, свидетельствуют данные сайта FlightAware. Также стало известно об отмене 1200 авиарейсов в субботу.

В прошлый вторник морозная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. В пятницу, как предупреждали синоптики, шторм превратился в так называемый взрывной циклон — природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, атмосферное давление стремительно падает.

"Если не принять мер предосторожности, холодный ветер такой силы [при такой температуре] может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть", — говорится в предостережении метеорологов.

Метеорологи утверждают, что такая погода наблюдается в США раз в несколько десятилетий, однако нынешний по силе циклон называют беспрецедентным.