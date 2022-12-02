Сноуден получил паспорт гражданина России
Foto: Reuters/Scanpix

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил российский паспорт, сообщает в пятницу агентство ТАСС.

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Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что 39-летний Сноуден получил паспорт и присягнул на верность России.

Уже сообщалось, что в сентябре президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Сноудену, который проживает в России с момента утечки информации о шпионских программах США в 2013 году.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian серию секретных материалов о шпионских программах спецслужб США.

Сноудену грозит уголовное преследование в США за эти деяния

После утечки секретных документов он сначала выехал из США в Гонконг, а затем в Москву, где, как он сам утверждает, пробыл в транзитной зоне аэропорта 40 дней.

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