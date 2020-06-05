Снова жесткий Brexit. После бед от коронавируса Британию может ждать полный разрыв с ЕС

Решающий раунд переговоров Британии и ЕС об условиях дальнейшей совместной жизни закончился ничем, и перед Британией вдобавок к экономическому кризису из-за пандемии снова встала перспектива жесткого разрыва связей с Евросоюзом.

После предыдущих трех раундов переговоров об отношениях после окончательного брексита глава делегации ЕС, ветеран европейской дипломатии Мишель Барнье говорил о том, что впереди много работы и что стороны должны приложить все усилия, чтобы добиться результата. В пятницу, после четвертого раунда, он был решителен, резок и зол.

"Наша позиция основана вот на этой политической декларации, — показал Барнье журналистам пачку сшитых листов бумаги, — согласованную и подписанную с премьер-министром Борисом Джонсоном. Она доступна на многих языках. Между прочим, и на английском".

"И тем не менее, наши британские партнеры раунд за раундом пытаются отойти от собственных обязательств, записанных в этой декларации /…/ мы не можем и не намерены соглашаться с отходом от положений декларации", — обвинил Барнье британское правительство.

Политическая декларация была подписана в октябре прошлого года вместе с соглашением о выходе Британии из ЕС, и в ней обрисованы принципы взаимоотношений сторон после того, как Британия уйдет окончательно — это должно произойти в конце этого года.

Кочка на ровном поле

Европейский союз требует от Британии, чтобы она согласилась после окончательного выхода из ЕС следовать общим с Европой правилам в области государственной поддержки бизнеса, прав наемных работников и работодателей, соответствия производства экологическим требованиям, контроля качества и так далее.

По словам Барнье, это требование вытекает из того пункта политической декларации, в котором стороны обязались обеспечивать честную конкуренцию.

ЕС называет это "level playing field", то есть "равные условия игры", а буквально — "ровное игровое поле".

По мысли континентальных европейцев, если Британия понизит разные требования к своим производителям, то получит нечестные преимущества перед французскими, немецкими или румынскими конкурентами.

Связать себя неизвестно чем

Британия решительно отказывается связывать себя с правилами ЕС, причем в том числе еще не принятыми — не для того затевался брексит.

"ЕС настаивает, чтобы (в договор о будущих отношениях) был включен пакет невиданных ранее и несбалансированных предложений о так называемых "равных правилах игры", которые привязали бы нашу страну к законодательству ЕС в области стандартов, то есть определяли бы наш внутренний законодательный режим, что не имеет прецедентов в договорах о свободной торговле и не предусмотрено в Политической декларации", — заявил в мае, после предыдущего раунда переговоров, глава британской делегации Дэвид Фрост. С тех пор позиция Британии не менялась.

Вместо этого "ровного поля" Британия предлагает Евросоюзу заключить общий договор о свободной торговле, полностью отказавшись от импортных тарифов и квот (то есть сохранить в торговле то, что есть и сейчас без всякого брексита), а также подписать девять секторальных договоров — о рыболовстве, авиации, энергетике, сотрудничестве правоохранительных органов и так далее.

31 января Британия вышла из ЕС, но лишь формально, фактически же она остается в едином рынке Евросоюза до 31 декабря этого года.

До этого времени, а точнее до октября, стороны должны договориться о всем гигантском комплексе дальнейших отношений, либо до конца июня решить, продлевать ли этот переходный период и переговоры.

Откладывать окончательный выход из ЕС правительство Бориса Джонсона решительно отказывается.

Прорыв в верхах

В июне запланированы переговоры Джонсона с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На вопрос Би-би-си, возможен ли на этой заочной встрече в верхах, а затем и на переговорах делегаций какой-то прорыв "в последнюю минуту", какой был достигнут в прошлом октябре на переговорах о соглашении о выходе Британии, Мишель Барнье в пятницу ответил уклончиво, сказав лишь, что какой-то "политический импульс", конечно, необходим.

Если прорыва не случится, то 1 января 2021 года Британия и ЕС перейдут в торгово-экономических отношениях на условия ВТО, то есть вместо нынешней абсолютно беспрепятственной торговли могут появиться пошлины, тарифы, квоты и таможенные посты.

Британское правительство уже рассказало публике, что намерено вести предельно либеральную торговую политику и после полного выхода из ЕС освободить от пошлин не 80%, как сейчас, а целых 87% импорта. Вопрос, однако, в том, будут ли так же благодушны и либеральны партнеры Британии в отношении ее экспорта.

Противники разрыва с ЕС в самой Британии говорят, что сейчас, перед лицом невиданного провала экономики из-за коронавируса, страна никак не может себе позволить еще и провал в торговле с ЕС.

Самые убежденные брекситеры, возражают, что Британии, наоборот, может быть даже выгоднее порвать с ЕС и перейти на нормы ВТО, потому что в этом случае у страны будут развязаны руки в торговле с другими странами.