Снят запрет на въезд в Литву из стран ЕС, но будет обязателен тест на Covid-19

Правительство Литвы в понедельник отменило действовавший запрет на въезд в Литву иностранцев из сильно затронутых коронавирусом стран Евросоюза (ЕС), но ввело требование иметь с собой отрицательный тест на коронавирус.

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"Списки слабо затронутых (вирусом - ред.) государств, сильно затронутых государств практически теряют смысл. Всюду ситуация меняется, и. чтобы до трех случаев - таких государств как бы и нет, поэтому мы хотим привести в соответствие условия въезда для всех", - сказала на заседании министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Согласно решению правительства Литвы, если число заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то у таких иностранцев должен быть сделанный за 72 часа до приезда в Литву тест на Covid-19 и отрицательный ответ.

Литовцы по возвращении из таких стран должны будут изолироваться, а сделать тест должны будут в течение суток после приезда.

"Условия будут действовать одинаковые, только литовцы по приезде будут делать тесты здесь, а от приезжающих иностранцев мы просим сделать тесты у себя в стране", - сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Для прибывающих из стран, где заболеваемость превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, по-прежнему будут действовать требования самоизоляции.

Также продолжается регистрация всех лиц, прибывающих авиационным или морским транспортом, а прибывающие наземным транспортом обязаны в течение 12 часов после приезда в Литву зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья.

Как сообщает правительство Литвы, после снятия запрета больше не будут составляться списки государств, из которых запрещено или разрешено приехать. Ко всем возвращающимся или прибывающим в Литву лицам (как гражданам страны, так и иностранцам) будет применяться требование самоизоляции на основании утверждаемого министром здравоохранения списка затронутых Covid-19 стран.

Въезд в Литву иностранцам из третьих стран по-прежнему запрещен, кроме установленных правительством исключений.