Со среды ЕС откроет внешние границы для 14 стран

Совет Европы рекомендовал с 1 июля открыть внешние границы Евросоюза для 14 стран. Рекомендация Совета не является обязательной, каждая страна будет принимать решение самостоятельно.

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В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие является одним из критериев.

США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.