Со среды в Литве вводится контроль на дорогах в Польшу
Foto: AP/Scanpix/LETA

С утра среды в целях снижения угрозы распространения мутаций коронавируса, начинает осуществляться контроль на дорогах Литвы в направлении Польши, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Будут проверять заполнение информации путешествовавшего у прибывающих с польской стороны а также наличие теста – так, как сейчас проверяется в аэропортах", – написала в социальной сети "Фейсбук" министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после заседания Правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 203 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек. За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 270,3 случая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса

От владельца

Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Talsu nov.,
178 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Saules iela, Babītes nov.,
60 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Engures nov.,
800€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Tomsona iela, Centrs, Rīga,
270 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€