Со среды в Литве вводится контроль на дорогах в Польшу

С утра среды в целях снижения угрозы распространения мутаций коронавируса, начинает осуществляться контроль на дорогах Литвы в направлении Польши, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Будут проверять заполнение информации путешествовавшего у прибывающих с польской стороны а также наличие теста – так, как сейчас проверяется в аэропортах", – написала в социальной сети "Фейсбук" министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после заседания Правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 203 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек. За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 270,3 случая.