Со вторника уменьшится число автобусных рейсов между Ригой и Юрмалой

Со вторника, 1 февраля, количество автобусных рейсов между Юрмалой и Ригой будет сокращено, а также изменится расписание и схема маршрутов, сообщили в Автотранспортной дирекции (АТД).

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Учитывая, что количество пассажиров в сообщении между Юрмалой и Ригой в прошлом году по сравнению с 2020 и 2019 годом уменьшилось на 32% и 62% соответственно, а также оценив рентабельность маршрутов, АТД решила сократить количество рейсов на автобусных маршрутах Рига-Слока и Рига-Яункемери. На обоих маршрутах изменится также расписание рейсов.

Отныне все рейсы по маршруту Рига-Слока будут выполняться в Риге по Островному мосту, а в Юрмале - по центральной части города до Дубулты по просп. Дубулту. Далее автобус будет курсировать по просп. Меллужу до станции Слока, минуя район Валтери. Автобусы на маршруте Рига-Слока будут останавливаться на остановке "Станция Дубулты".

На маршруте Рига-Яункемери все рейсы будут выполняться в Риге по Вантовому мосту в Риге, а в Юрмале автобус будет курсировать по улице Колкас до кольцевой развязки в Каугури, затем по улице Сколас до Вентспилсского шоссе и через Валтери.

На маршруте Рига-Слока будет 66 рейсов в рабочие дни и 62 рейса по выходным, а по маршруту Рига-Яункемери - 34 рейса каждый день.