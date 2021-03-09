Собак Байдена выслали из Белого дома
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Немецкие овчарки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден Мейджор и Чемп были высланы из Белого дома, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

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По информации источников, Мейджор укусил сотрудника службы безопасности, после чего обе собаки были отправлены в дом Байденов в штате Делавэр. Подробности инцидента с укусом неизвестны, в администрации главы государства на данный момент сведения не прокомментировали.

26 января стало известно, что овчарки Байденов переехали в официальную резиденцию президента США. Мейджор стал первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.

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Source

Gazeta.ru

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