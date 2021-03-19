Соболь и Олегу Навальному продлили домашний арест

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участнице группы Pussy Riot и муниципальному депутату Басманного района Люсе Штейн, брату оппозиционера Алексея Навального - Олегу - и муниципальному депутату района Зюзино Константину Янкаускасу. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила корреспондент DW из зала суда.

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Срок ареста по делу о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве продлен до 23 июня.

Судья вела заседание без маски

Судья Валентина Левашова вела заседание без маски. Надеть ее попросила арестованная по "санитарному делу" Любовь Соболь. Но судья отказалась.

Во время заседания о продлении домашнего ареста @SobolLubov попросила судью соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, но та отказалась. Напомним, что "санитарное дело" — уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Свое лицемерие судьи даже не скрывают. pic.twitter.com/cUSol7c0jP — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) March 19, 2021

Как в свою очередь уточнил адвокат Владимир Воронин, права прогулок все четверо фигурантов лишены.

Суд продлил Любови @SobolLubov, Олегу Навальному, Константину Янкаускасу и Люсе Штейн домашний арест до 23 июня 2021 года. Без права прогулок, естественно. pic.twitter.com/ls9GtXhQ2W — Воронин Владимир (@vb_voronin) March 19, 2021

Накануне, 18 марта, под домашним арестом до середины июня также оставили пресс-секретаря Алексея Навального — Киру Ярмыш, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского. В пятницу, 19 марта, в 10.00 мск аналогичное решение было принято в отношении бывшего сотрудника ФБК Николая Ляскина и главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой.

Десять фигурантов "санитарного дела"

Всего по данному делу проходят десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также брат Алексея Навального Олег.

Следствие считает, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности".

Акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе Москве. После этого правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в частности, о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).