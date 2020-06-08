Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дальнейшем смягчении ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Пропускной режим в столице будет отменен с 9 июня.

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"Уже с завтрашнего дня - 9 июня 2020 года - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок", - говорится в заявлении Собянина в его личном блоге.

Он сообщил, что утвердил график, согласно которому поэтапно к работе сможет вернуться большинство городских организаций. Позже Собянин подписал указ об этапах снятия ограничений.

Три этапа отмены ограничений

С 9 июня смогут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются также ограничения на работу каршеринга и на посещение городских кладбищ.

Рестораны и кафе планируется открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а с 23 июня - внутренние помещения, следует из заявления Собянина. Источники Би-би-си ранее в понедельник анонсировали открытие летних веранд кафе с 15 июня и почти не ошиблись.

С 16 июня будут сняты и ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Будет разрешено возобновить работу библиотек, риэлтерских контор, служб проката, рекламных, консалтинговых и других агентств, предоставляющих услуги гражданам и бизнесу.

"Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам, - написал Собянин. - Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%".

23 июня должны быть открыты детские и спортивные площадки, а также фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Будут сняты ограничения на работу детских садов и возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. "Бабушки [смогут] отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - сообщил мэр.

"Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте", - написал Собянин.

Из заявления Собянина следует, что обязательное ношение масок в Москве сохраняется, а в его указе сказано, что сроки снятия ограничений могут быть изменены "в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией".

Как Собянин это объяснил

"Уже несколько недель - медленно, но верно - пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки, - заявил мэр Москвы. - Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни".

За последние сутки в Москве был выявлен 2 001 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, скончался 51 пациент, число жертв Covid-19 увеличилось до 2 970.

За сутки в столице вылечились 1 633 пациента - то есть меньше, чем в предыдущие дни (накануне было 2 283), и меньше, чем заразились. Больше 2 тысяч новых случаев в Москве выявляют впервые за шесть дней (накануне - 1956).

"Радикальные решения", обещанные на прошлой неделе

Собянин на прошлой неделе анонсировал "радикальное" смягчение режима ограничений в Москве.

5 июня в эфире телеканала "Россия 1" мэр заявил, что на следующей неделе в Москве можно будет принять "более радикальные, более серьезные решения" по снятию ограничений. Днем ранее в интервью телеканалу "Россия 24" Собянин сообщил, что "максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля".

На 1 июля назначено общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию, предполагающее в том числе обнуление сроков действующего президента Владимира Путина.

Быстрее, чем ожидали СМИ

В воскресенье РБК со ссылкой на источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии сообщило, что пропускную систему в Москве могут отменить с 14 июня, "если мэр не внесет правки в последнюю минуту".

В тот же день Интерфакс, ссылаясь на свой источник, сообщил, что дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве в связи с коронавирусом, планируется провести в два этапа - с 10 и 15 июня. Как уточнял тогда собеседник агентства, отмена пропусков должна состояться на финальном этапе.

Предыдущее смягчение ограничений в Москве начало действовать с 1 июня. Москвичам разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, открылись непродовольственные магазины и торговые центры, заработали парки и велопрокат. При этом режим самоизоляции и цифровых пропусков был продлен до 14 июня включительно.

Пропускной режим в Москве действует с 15 апреля, тогда же аналогичное ограничение было введено и в Подмосковье. Власти Московской области отменили цифровые пропуска с 23 мая.