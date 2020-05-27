Собянин предложил разрешить москвичам гулять по очереди

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня смягчить введенные в городе из-за коронавируса ограничительные меры. В частности, он предлагает возобновить непродовольственную торговлю и разрешить людям гулять — но только по определенному графику, то есть фактически поочередно.

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На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр сказал, что жителям каждого дома можно установить свой график прогулок. В противном случае, сказал он, люди могут пойти гулять одновременно и ситуация будет "похожа на первомайскую демонстрацию".

Подробностей о режиме прогулок пока нет. источник агентства Интерфакс утверждает, что москвичам могут разрешить гулять три раза в неделю (два раза — по будням и один — по выходным), а по утрам (с 5 до 9 часов) ограничений не будет. Официально это не подтверждено.

По словам Собянина, в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве контролируется и будет улучшаться. В связи с этим с 1 июня предлагается также возобновить работу непродовольственных магазинов и оказание бытовых услуг, не предполагающих длительные контакты между людьми. Речь идет, в частности, о прачечных, химчистках и ремонтных мастерских.

Мэр отметил, что соответствующие нормативные документы планируется подготовить в течение ближайших дней.

Что пока не разрешили



Рестораны, парикмахерские, салоны красоты и сауны в Москве пока не откроются. Однако уже известно, как именно они будут работать после получения разрешения — и как они уже работают в других регионах России.

Роспотребнадзор еще в конце апреля опубликовал рекомендации по работе этих заведений. В частности, парикмахерским было предписано принимать посетителей только по предварительной записи и с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями. Кроме того, в документе есть пункт, согласно которому оказание услуг каждому посетителю необходимо "осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга".

В банях и саунах ведомство, среди прочего, запретило посетителям использовать купели и бассейны, а также приносить с собой еду. В рекомендациях также сказано, что "тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках".

Для ресторанов и кафе список рекомендаций был поделен на несколько периодов, зависящих от эпидемиологической ситуации в стране. Так, во время "режима ограничений" все работники заведения должны носить маски и перчатки, а посетители должны соблюдать социальную дистанцию; если же объявляется "штатный режим", то маски и перчатки персоналу нужно носить уже "с учетом технологических операций". При этом на всех этапах обязательным пунктом значится бесконтактное изменение температуры сотрудников перед началом смены.

Разрешение на открытие пока не получили и фитнес-клубы. Им Роспотребнадзор предписал, среди прочего, пускать посетителей только по предварительной записи и расставлять тренажеры на расстояние не менее 1,5 метров друг от друга. В бассейны предлагается пускать посетителей "из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна".

Коронавирус в Москве



В среду, 27 мая, число новых случаев коронавируса в Москве, выявленных за сутки, упало до апрельского уровня и составило 2 140 человек.

Неделю назад, 21 мая, Собянин объявил о "первом этапе смягчения ограничений" в Москве. С 25 мая в городе заработала часть многофункциональных центров (МФЦ), в которых можно будет получить услуги, которые не оказывают в электронном виде.

С этого же дня в городе возобновилась работа каршеринга, но арендовать машину можно не менее чем на пять дней. Помимо этого в Москве перестали действовать цифровые пропуска, выданные в Подмосковье. При этом мэр рекомендовал всем, для кого это возможно, продолжать работать удаленно.

С 12 мая в столице возобновили работу стройки и предприятия. С того же дня в транспорте, общественных местах и на работе стали обязательны маски и перчатки.

Обязательные цифровые пропуска для поездок по городу — на работу, в медучреждение, в волонтерских целях и по личным делам — в Москве ввели с 15 апреля. Получать такой пропуск нужно для поездки на личном и общественном транспорте. За проезд по городу без пропуска ввели штраф в 4 тысячи рублей.

С 30 марта по 11 мая во всей стране были "нерабочие дни", объявленные президентом Владимиром Путиным. Днем ранее режим самоизоляции для всех жителей ввели в Москве.

Власти рекомендовали москвичам оставаться дома, покидая квартиру только для посещения работы, получения медицинской помощи, выгуливания животных и похода в ближайший магазин. В городе закрыли сначала кафе и парки, затем салоны красоты. С момента начала режима самоизоляции на удаленную учебу перешли школьники и студенты столичных вузов.