Содержание разговора Байдена и Си Цзиньпина: версии сторон
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Белый дом рассказал о содержании разговора Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, который завершился более трех часов назад.

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"В фокусе разговора было неспровоцированное вторжение России в Украину… Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению, а затем реакции на вторжение, включая навязывание России издержек. Он описал последствия в случае, если Китай предоставит материальную поддержку России, пока та совершает жестокие нападения на украинские города и гражданское население", — говорится в сообщении Белого дома.

МИД Китая выпустил свое коммюнике сразу по окончании разговора. О войне в Украине ( слова "война" в этом контексте китайские официальные лица и СМИ избегают) там сказано следущее:

"Украинский кризис — это не то, что мы хотим видеть. События вновь показывают, что страны не должны доводить до столкновений на поле боя. Конфликт и конфронтация не отвечают ничьим интересам, а мир и безопасность — это то, чем мировое сообщество должно дорожить больше всего".

Разговор Байдена и Си Цзиньпина о российской войне против Украины продолжался около двух часов. Накануне американская администрация сообщала, что Байден предостережет китайского лидера от военной помощи России и от содействия ей в обходе санкций — в противном случае США готовы принять некие ответные меры и против Китая.

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BBC News Русская служба:

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