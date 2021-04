"Софагейт": главу Еврокомиссии оставили без кресла на встрече с Эрдоганом

Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла во время протокольной съемки на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Кадры вскоре получили широкое распространение в соцсетях, а сам скандал в европейских СМИ уже окрестили "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара и Брюссель попытались возложить вину за произошедшее друг на друга, пишет Deutsche Welle.

Во время встречи 6 апреля Эрдоган и присутствовавший на переговорах председатель Евросовета Шарль Мишель заняли места напротив друг друга, рядом с флагами ЕС и Турции.

При этом фон дер Ляйен - ввиду отсутствия третьего кресла - некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, произнеся растерянно "Э-э-э" и разведя руками. Третье кресло в комнате так и не появилось, а главу Еврокомиссии, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван - напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

