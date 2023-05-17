Соглашение о вывозе украинского зерна продлено на два месяца

Соглашение об экспорте украинского зерна (т.н. зерновая сделка) продлено еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Срок ее действия после предыдущего продления истекал 18 мая.

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В своем заявлении Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина "за его искреннюю поддержку наших усилий в этом процессе", а также президента Украины Владимира Зеленского за его "конструктивное сотрудничество".

"Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить выполнение всех условий соглашения и его продление в следующий раз. Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", — сказал Эрдоган (цитируется по "Медузе").

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца "для помощи в сохранении продуктовой безопасности". Она также заявила, что "перекосы" в выполнении сделки должны быть исправлены максимально быстро.

Черноморская зерновая инициатива — соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года, — узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. В ноябре прошлого года соглашение продлили еще на 120 дней. Однако в марте 2023-го Россия согласилась только на 60-дневное продление — до 18 мая, если не будут выполнены требования, связанные с экспортом ее сельскохозяйственной продукции. Российский МИД называл пять "системных проблем", без решения которых невозможно продления зерновой сделки: переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию, разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством, отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".