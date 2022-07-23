Соглашение о зерне: Украина сохраняет полный контроль над своими портами

Соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна означает, что Украина будет сохранять полный контроль над своими территориальными водами в северо-западном районе Черного моря, заявил подписавший соглашение министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Подтвердив, что экспорт возобновляется из трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный", министр подчеркнул, что сохранение контроля в портах было принципиальным условием Киева на переговорах.

При этом инспекцию судов будет проводить специальный координационный центр, в состав которого должны войти представители Турции, Украины, ООН и России, предоставившие гарантии безопасного движения судов.

Россия настаивала на необходимости инспектирования судов, чтобы предотвратить их использование для поставок оружия Украине. Украина трактует эти инспекции несколько иначе.

"Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа "троянских коней" под видом гражданских судов. Еще раз подчеркиваю, деятельность и контроль в украинских портах Одесса, Черноморск и Южный будет осуществляться под властью и ответственностью Украины, - написал министр в "Фейсбуке". - То есть контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной".

Такие инспекции, по словам министра, будут проходить исключительно в гаванях на входе и выходе из Босфора.

Министр инфраструктуры также отметил, что подписанное в Стамбуле соглашение особенно важно для Украины, поскольку оно позволит украинским фермерам рассчитывать на продажу своего зерна. Он сказал, что с прошлого года на складах находится больше 20 млн тонн зерна, оставшегося с прошлого года, экспорта также ждет новый урожай.

"Если бы команде президента не удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, украинские аграрии поставили бы под сомнение саму необходимость засеивать поля на следующий год. Это огромные прямые валютные поступления - и условие стабильности нашего государства, которое в том числе позволит укреплять нашу экономику и армию", - говорит Кубраков.

"Вопрос разблокирования морских портов для нашей экономики – это вопрос на миллиарды долларов", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Так он прокомментировал подписание в Стамбуле соглашения, согласно которому может возобновиться экспорт украинского зерна.

По словам Шмыгаля, в июне объем украинского экспорта составлял 3,2 млрд долларов. "Это на 20% больше, чем в марте. Но все равно почти вдвое меньше, чем показатели до войны", - объясняет премьер.

По его словам, это особенно актуально для Украины, потому что фермеры, несмотря на войну, собирают неплохой урожай.

"Уже сейчас нашими аграриями собрано 6,5 млн тонн нового урожая. Всего в этом году угрожай зерновых и масленичных культур ожидается на уровне 65-70 млн тонн. По хорошим сценариям, это около 70% от показателя 2020-21 годов", - сказал Шмыгаль.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Наем написал в своем "Фейсбуке", что разблокирование черноморских портов даст Украине около 1 млрд долларов ежемесячных поступлений.

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал несколько заявлений о подписанном в Стамбуле соглашении о разблокировании экспорта украинского зерна.

Он заявил, что по условиям соглашения, Украина гарантирует безопасность прохода судов по своим территориальным водам. "Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев", - сказал российский министр.

Он вновь пообещал, что российские корабли не будут атаковать открытые украинские порты: Россия взяла на себя те обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе. Мы не будем пользоваться тем, что порты будут разминированы и открыты. Мы взяли на себя это обязательство. Более того, там обозначена совершенно конкретная дата, точнее, срок, на который все это будет сделано".