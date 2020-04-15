Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл

Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".

"А я что, рэпер? Какие батлы? С кем? С больным человеком, который не способен излечиться от депрессии? Которому в период обострения весенней болезни нужна профессиональная помощь? Страдающему очевидным синдромом Туретта? Я с радостью готов оплатить ему лечение. А бороться со свиньями — через несколько минут никто не сможет отличить: кто и где", — сказал ведущий в беседе с "Газетой.Ru".

Он добавил, что не обращает внимание на высказывания Уткина, поскольку считает это обыкновенным "хайпом".

"Вы посмотрите, как он выглядит. Посмотрите, что с ним происходит. Когда несчастный, исчезнувший из общественного поля зрения человечек, пытается хоть как-то хайпануть — ну, послушайте", — заключил Соловьев.

Ранее Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на "словестный бой по правилам Versus-батла". Спортивный журналист добавил, что намерен унизить телеведущего и "поставить его на место".