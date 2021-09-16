Сооснователь "Талибана" Барадар записал видео, в котором прокомментировал сообщения о разногласии талибов

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар опроверг сообщения о том, что он пострадал в результате конфликта внутри руководства радикального исламистского движения "Талибан".

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"Это неправда, я в порядке и здоров", — заявил он в видеоинтервью государственному телевидению, которое политический офис "Талибана" в Дохе опубликовал в Twitter в среду, 15 сентября.

Комментируя информацию СМИ о внутренних разногласиях среди верхушки талибов, Барадар отметил: "Между нами ничего нет, это неправда".

В коротком видеоролике видно, что он сидит на диване рядом с интервьюером с микрофоном государственного телевидения RTA и, по-видимому, читает написанное на листе бумаги.

Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund is live and well and rejects rumors of his injuries & death. #Afghanistan #Taliban#أفغانستان #طالبان pic.twitter.com/KvkPMEKDW2 — Muhammad Najmuddeen Hamidi محمد نجم الدين حميدى (@StudentOfDeen_1) September 15, 2021

СМИ сообщили об исчезновении Барадара

Об исчезновении сооснователя "Талибана" Абдула Гани Барадара, вероятно, после острого конфликта в руководстве радикального исламистского движения, ранее в тот же день сообщила британская медиакомпания ВВС. Вопросы о местонахождении и состоянии здоровья главного афганского дипломата Барадара возникли еще 13 сентября, когда он не прибыл на переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

Барадар возглавлял делегацию талибов на переговорах с США в Катаре и считается одним из самых влиятельных лидеров в руководстве "Талибана". Однако 14 сентября талибы опровергли сообщения о том, что Барадар убит, обнародовав фрагмент аудиозаписи, на которой предполагаемый Барадар заверяет, что он находится "в поездке". Представитель "Талибана" заявил, что Абдул Гани Барадар находится в Кандагаре.