Сооснователь "Талибана" Барадар записал видео, в котором прокомментировал сообщения о разногласии талибов

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар опроверг сообщения о том, что он пострадал в результате конфликта внутри руководства радикального исламистского движения "Талибан".

"Это неправда, я в порядке и здоров", — заявил он в видеоинтервью государственному телевидению, которое политический офис "Талибана" в Дохе опубликовал в Twitter в среду, 15 сентября.

Комментируя информацию СМИ о внутренних разногласиях среди верхушки талибов, Барадар отметил: "Между нами ничего нет, это неправда".

В коротком видеоролике видно, что он сидит на диване рядом с интервьюером с микрофоном государственного телевидения RTA и, по-видимому, читает написанное на листе бумаги.

Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund is live and well and rejects rumors of his injuries & death. #Afghanistan #Taliban#أفغانستان #طالبان pic.twitter.com/KvkPMEKDW2