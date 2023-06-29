Сооснователя "Медузы" Илью Красильщика приговорили заочно к 8 годам колонии за пост о Буче и интервью

Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии, сообщает "Медиазона". Его признали виновным в распространении "фейков" о российской армии из-за поста о событиях в украинской Буче и интервью, опубликованному на YouTube.

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Суд также запретил Красильщику "администрировать" сайты в течение четырех лет. Гособвинение запрашивало для него 9 лет лишения свободы.

Дело против медиаменеджера завели из-за поста в Instagram о расстреле мирных жителей в украинском городе Буча и интервью, которое он дал журналисту Илье Шепелину.

Красильщик уехал из России вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Накануне он опубликовал в соцсетях текст своего последнего слова, зачитанного в суде.

"Поскольку логики и смысла нет, то и пожелание соответствующее: прошу заменить мое наказание на поездку в Беларусь, село Люденевичи Гомельской области. Это бывшее местечко, из которого вышла вся моя семья по папиной линии. Те, кто не вышел, был уничтожен в 1941 году, вся семья, больше 10 человек. Их убили настоящие фашисты, а не выдуманные. Такие же, как вы", — говорится в тексте.

В 2014 году Красильщик вместе с Галиной Тимченко и Иваном Колпаковым запустил в Риге интернет-издание "Медуза", команду которого покинул в 2019-м. 1 июня 2022 года медиаменеджер запустил "Службу поддержки" — проект, объединяющий медиа о пострадавших от войны и горячую линию для всех пострадавших от действий российских властей.