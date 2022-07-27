Соратница венгерского премьера Орбана ушла в отставку из-за его "нацистского" заявления о расах

Давняя соратница и советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ушла в отставку, заявив, что слова Орбана о неприемлемости смешения европейцев с другими расами — это "чисто нацистская речь".

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"Я не понимаю, как вы не заметили, что речь, которую вы произнесли — это чисто нацистская диатриба, достойная Йозефа Геббельса", — так, по данным венгерского новостного сайта hvg.hu, Жужа Хегедус объяснила свой шаг в письме Орбану об отставке.

Жужа Хегедус знакома с Орбаном 20 лет, и венгерский премьер известен своими антииммигрантскими взглядами, но произнесенные в субботу слова о смешении рас показались слишком скандальными даже давней соратнице.

Орбан говорил о расах в субботу на западе Румынии, в регионе, населенном мадьярами. Он сказал, что народы Европы могут и хотят смешиваться друг с другом, но не должны смешиваться с не-европейцами.

"Мы хотим смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться народами смешанной расы", — сказал премьер.

Международный комитет выживших узников Аушвица назвал речь Орбана "глупой и опасной", ведущая организация евреев Венгрии тоже осудила это заявление.

Виктор Орбан, отвечая своей ушедшей соратнице, сказал, что она зря подозревает его в "нацизме".

"Ты знаешь лучше кого бы то ни было, что мое правительство в Венгрии ведет политику нулевой терпимости в отношении и антисемитизма, и расизма", — написал он в ответе Жуже Хегедус.

Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач заявил, что пресса раздула скандал вокруг "пары жестких строк об иммиграции и ассимиляции", проигнорировав при этом основные тезисы той речи.

Виктор Орбан в субботу говорил в числе прочего о войне в Украине — и доказывал, что поддержка Запада Украине не помогает, что санкции против России не работают, и что нужно поскорее заключить мир.

Виктор Орбан до последнего времени поддерживал сравнительно неплохие отношения с Москвой, хотя одновременно Венгрия неизменно все последние восемь лет голосовала за санкции Евросоюза против России. С другой стороны, именно Венгрия Орбана этой весной решительно воспротивилась предложению союзников по ЕС ввести эмбарго на российскую нефть.

Как считает корреспондент Би-би-си в Венгрии Ник Торп, отставка Жужи Хегедус вряд ли станет толчком к каким-то потрясениям в венгерской политике: дисциплина в партии Орбана, Фидес, крепка, и эта отставка — почти уникальный случай.