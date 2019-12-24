Соратника Навального увезли на Новую Землю. Что с ним произошло?

Менеджер по проектам Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов находится на архипелаге Новая Земля, заявил Алексей Навальный.

Соратник Навального вышел на связь почти через сутки после исчезновения. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш поговорила с ним по телефону, и он сообщил. что находится на Новой Земле, указав номер воинской части воздушно-космических сил.

В ФБК назвали исчезновение соратника похищением.

Новая Земля — группа островов в Северном Ледовитом океане, административно относится к Архангельской области. Это режимная территория, куда невозможно приехать без специального разрешения властей. Сейчас, по данным портала Gismeteo, температура на архипелаге составляет -20 градусов. Зимой морозы могут достигать 40 градусов.

В течение вторника разные частные телеграм-каналы разместили три видеоролика с Шаведдиновым, из которых следует, что его под конвоем с вещами увезли в какой-то заснеженный регион России.

В понедельник к Шаведдинову домой в Москве приехали полицейские, провели обыск и увезли Шаведдинова в неизвестном направлении.

Основатель ФБК Навальный сделал вывод о том, что его сотрудника призвали в армию.

В октябре Шаведдинова трижды задерживали без протокола, однажды к нему в ОВД приехал военный комиссар и сообщил, что он будет призван на срочную службу. Шаведдинов оспорил решение призывной комиссии через суд.

Шаведдинов является менеджером по проектам ФБК, членом центрального совета партии Навального "Россия будущего", ведущим эфиров YouTube-канала Navalny Live, а также работал пресс-секретарем предвыборного штаба Навального, когда оппозиционер выдвигал свою кандидатуру в президенты России на выборах 2018 года.

Исчезновение



Обыск на квартире Шаведдинова был неожиданным и стремительным, сообщили сотрудники ФБК. Входная дверь была выломана, из квартиры — как увидели подъехавшие позже сотрудники ФБК — исчезла техника (например, телевизор).

Шаведдинову не дали возможности вызвать адвоката и лишили его мобильной связи.

Его сим-карта с этого момента была отключена. В ОВД коллегам задержанного заявили, что он в Следственном комитете на допросе. В СК отрицали, что Шаведдинов у них.

Снег



ФБК установил, что вечером в понедельник Шаведдинов был доставлен на призывной пункт на севере Москвы, а потом снова вывезен в неизвестном направлении.

На следующее утро в провластных телеграм-каналах появились видеокадры, где Шаведдинова ведут с вещами, а также сажают в фургон с надписью VIP на заснеженной улице. Как заметила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, в Москве и в средней полосе России в целом снега сейчас нет. Видеозапись могла быть сделана на севере либо в Сибири или на Дальнем Востоке.

Спустя несколько часов был выложен еще один ролик, где Шаведдинов, в обычной одежде и необритый, заходит в небольшое помещение, напоминающее комнату общежития, с тремя кроватями и решеткой на окне. В кадре мелькает форменная куртка с меховой опушкой и шевроном на рукаве, возможно, висящая на стуле.

После этого Навальный написал в Twitter, что на нескольких самолетах Шаведдинова доставили на архипелаг Новая Земля.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова утром во вторник направила телеграмму главе СК Александру Бастрыкину с просьбой незамедлительно проинформировать о местонахождении Шаведдинова.

Законно ли решение о призыве?





Основатель ФБК и работодатель Шаведдинова Алексей Навальный заявил во вторник, что принудительная доставка на призывной пункт незаконна, так как Шаведдинов оспорил решение призывной комиссии, и пока жалоба рассматривается в суде, призыв должен был быть приостановлен.

Как сообщил юрист Аркадий Чаплыгин, Шаведдинов дважды подавал иски об оспаривании решения призывной комисии по разным основаниям. Первый иск был отклонен судом, второй иск он подал 17 декабря. Согласно сайту Мосгорсуда, на заседании 18 декабря рассмотрение протеста Шаведдинова было перенесено, а 23 декабря апелляция была рассмотрена и суд принял решение оставить в силе решение о законности призыва на срочную службу.

Неизвестно, был ли Шаведдинов уведомлен об этих заседаниях Мосгорсуда и об отказе во второй апелляции.

Призыв в армию как средство наказания за оппозиционную деятельность использовался российскими властями и раньше, рассказал в соцсетях Олег Козловский — бывший координатор движения "Оборона".

В 2007 году активист после многократных задержаний был призван в армию рядовым, хотя являлся студентом дневного отделения и обучался на военной кафедре.

Козловский пишет, что обращение в части с ним было хорошим. Он подал рапорт о медобследовании и через два с половиной месяца службы был комиссован.