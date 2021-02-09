Соратники Навального анонсировали новую акцию — с фонариками во дворах

Соратники Алексея Навального запланировали на 14 февраля очередные протестные акции в поддержку арестованного создателя Фонда борьбы с коррупцией. Об этом глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил во вторник, 9 февраля, в эфире канала "МБХ медиа".

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По его словам, акция пройдет в каком-то совсем другом формате, о котором будет рассказано в ближайшее время. "Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", — отметил Волков.

Позже в своем Telegram-канале Леонид Волков пояснил, что идею новой акции подсказал Алексей Навальный, когда показал сердечко для супруги в зале суда. "А еще подсказали петербуржцы, которые, заполнив 31 января всю Гороховую улицу, подняли вверх телефоны с фонариками", — написал Волков. Штаб Навального, по его словам, предлагает жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и постоять так несколько минут.

"Я тебе покажу сюда, а ты в телевизоре увидишь", — сказал Алексей Навальный жене Юлии и сложил ладонями сердечко. А потом они, похоже, даже умудрились поспорить, как его правильно изображать — вверх большими пальцами или вниз. Самое теплое видео 2 февраля. Смотрите со звуком pic.twitter.com/D7JkeulH9J — DW на русском (@dw_russian) February 2, 2021

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, можно ли расценивать предложение сторонников Навального как призыв к несанкционированной акции. "В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", — заявил Песков во время ежедневного брифинга.

"Навальный просил сосредоточиться на выборах в Госдуму"

4 февраля Леонид Волков объявил, что команда Навального не будет проводить митинги вплоть до весны. По его словам, в регионах некому организовывать акции, так как местных координаторов и сторонников Навального отправили под аресты из-за митингов 23 и 31 января. К тому же проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам", — пояснил Волков, добавив, что Навальный просил сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года.