Соратники Навального нашли виновного в "сливе" данных своих сторонников

Адреса электронной почты пользователей, которые зарегистрировались на сайте "Свободу Навальному", были "слиты" экс-сотрудником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Федором Горожанко, сообщается на сайте Навального.

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Когда Алексея Навального незаконно арестовали, его штабы объявили о новой акции протеста. Планирующие в них участвовать должны были оставить свои электронные почты на сайте "Свободу Навальному", чтобы скоординированно выйти в определенный день на митинги.

16 апреля зарегистрированным на сайте "Свободу Навальному" начали приходить письма, содержащие их личные данные и угрозу направить информацию о регистрации работодателю. Причем в рассылку попали также "личные данные из государственных баз — регистрации по месту жительства, места работы, данные с сайта госуслуг".

Аналогичные письма были разосланы работодателям.

Среди обнародованных данных была вторая колонка, где было указано время. Это не было время регистрации на сайте — оно отличалось на несколько часов. Проанализировав данные, сотрудники ФБК поняли, что это время рассылки писем с просьбой подтвердить свою регистрацию на сайте. "Первая отметка — дата отправки письма с просьбой подтвердить регистрацию, вторая — с благодарностью за подтверждение. То есть утечка была не с нашего сайта, а с сервиса, который делает для нас рассылки", — объяснили в ФБК.

После этого в ФБК установили, с какого IP-адреса предполагаемый злоумышленник посещал почтовый сервис, и сопоставили с IP-адресами тех, кто заходил в корпоративную почту фонда. В результате, утверждают в ФБК, выяснилось, что с того же IP-адреса некто заходил в личный почтовый ящик бывшего сотрудника ФБК Горожанко.

"Этот человек спустя несколько лет после увольнения решил покопаться в своей рабочей почте… И удивительное совпадение — в ФБК до увольнения он занимался рассылками. То есть имел доступ к секретному API-ключу", — говорится в сообщении.

Дела Горожанко последнее время шли настолько плохо, что он взял микрокредиты и не смог их вернуть. На него давили коллекторы. После слива данных Горожанко внес на счет более миллиона рублей.