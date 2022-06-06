Соседи Сербии закрыли небо для Лаврова, который летел в Белград. Он назвал это "немыслимым"

Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден отменить двухдневный визит в Белград после того, как в воскресенье Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Лавров назвал произошедшее немыслимым.

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Визит российского министра иностранных дел в Сербию был запланирован на 6-7 июня.

"Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", - заявила представительница МИД России Мария Захарова в воскресенье вечером в эфире итальянского телеканала La7.

По словам главы правительства Сербии Аны Брнабич, переговоры с балканскими соседями по ситуации с Лавровым ведет лично президент страны Александр Вучич.

"Действительно невероятно, что ситуация в Европе и в мире такова, что президент одной из стран должен заниматься такими вещами, как логистика полета министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, доберется он или нет", - прокомментировала ситуацию Брнабич в эфире сербского телевидения (цитата по Интерфаксу).

В понедельник Лавров дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что пригласил главу МИД Сербии Николу Селаковича в ближайшее время посетить Россию, а отмену своего визита в страну назвал "лишением суверенного государства права на осуществеление внешней политики".

"Произошло, конечно, немыслимое, - заявил Лавров. - Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении. Это еще одна очень наглядная и поучительная демонстрация того, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать своими принципами в угоду тех самых правил, которые Запад навязывает вместо международного права".

По мнению Лаврова, "дела на Западе совсем плохи", если там воспринимают визит министра иностранных дел России в Сербию "как чуть ли не угрозу вселенского масштаба".

Почти все страны Евросоюза и Великобритания закрыли небо для российских самолетов вскоре после вторжения России в Украину 24 февраля.

Северная Македония и Черногория не входят в состав ЕС, но являются членами НАТО и присоединились к европейским санкциям против России.

Сербия - одна из немногих союзниц России в Европе. Она не входит в НАТО и не поддерживает санкции в отношении Москвы, но с 2012 года имеет официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В то же время Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, а после начала войны Белград поддержал резолюцию ООН, осуждающую Москву.

В начале марта в Белграде прошли многолюдные акции в поддержку действий России в Украине.

Сербия практически полностью зависит от российского газа, но ее лояльность Москве вызвана также тем, что российские власти поддерживают Белград в непризнании независимости Косова.