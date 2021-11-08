Состояние голодающего Михаила Саакашвили ухудшилось. Его перевезли в тюремную больницу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку в грузинской тюрьме, переведен в тбилисскую тюремную больницу. Грузинские власти заявили, что сделали это во избежание ухудшения состояние здоровья политика. Саакашвили голодает уже 39-й день, и о том, что ему становится хуже изо дня в день, говорили ранее его адвокаты и личный врач.

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Сторонники и защитники Саакашвили все это время требовали перевести его в многофункциональную гражданскую клинику, а не тюремную больницу, куда в итоге перевели политика. По их мнению, в тюремной больнице ему не смогут оказать полноценную медицинскую помощь.

О том, что Саакашвили перевели в тюремную больницу, стало известно в преддверии очередной акции протеста оппозиции в центре Тбилиси. Собраться на акцию в центре Тбилиси оппозиция призвала после того, как истек 24- часовой срок, который они дали властям на принятие решение о переводе Саакашвили в гражданскую клинику.

Подозрения в том, что его вывезли из тюрьмы в городе Рустави, первой озвучила его мать Гиули Аласания, которой не удалось с ним увидеться в понедельник. Она сказала, что у нее нет информации, где он находится, и есть только предположения.

Накануне личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сказал, что Саакашвили отказался от приема минералов и лекарств.

"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Это трагедия. Потому что некоторые показатели ухудшаются и ухудшаются каждый час", — сказал Кипшидзе в воскресенье.

Узник Путина

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в Грузию, где заочно приговорен к шести годам лишения свободы, в преддверии голосования на местных выборах и после восьмилетней паузы.

Почти сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку. На странице политика в соцсети периодически появляются послания бывшего президента. В одном из таких писем, обращаясь к гражданам Грузии, он сообщил, что не прервет голодовку пока он и те, кто был из-за него задержан, не будут освобождены.

В письме президенту Украины Владимиру Зеленскому он назвал себя "фактически личным узником Путина" и сказал, что отправлен за решетку по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, никто в мире не признает.

"Я не хочу расстраивать свою семью и близких, однако я заранее отказываюсь от медицинской помощи в случае потери сознания и любого медицинского вмешательства", — написал Саакашвили в одном из писем в соцсети.