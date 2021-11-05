Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в ходе голодовки

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который более месяца продолжает голодовку в тюрьме в Рустави, значительно ухудшилось. У политика начались провалы в памяти, он теряет логическую связь и не может написать письмо, рассказала в эфире российского телеканала "Дождь" в пятницу, 5 ноября, редактор информационного агентства News Georgia Ия Баратели.

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Баратели полагает, что грузинским властям совершенно невыгодно держать Саакашвили в тюрьме, поскольку тот будет оставаться "серьезным фактором дестабилизации для них". Пребывание бывшего главы государства в пенитенциарном учреждении является "очень большим стимулом для оппозиции" продолжать акции протеста, добавила она.

Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили



Ранее консилиум врачей, сформированный при грузинском Минздраве, рекомендовал перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа. Адвокаты политика поддержали эту позицию. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария в конце октября указала, что тюремная больница, в которую могут доставить Саакашвили, не сможет обеспечить его безопасность и адекватное лечение.

Экс-президент Грузии вернулся из Украины в преддверии местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В последующие недели в Тбилиси прошли несколько акций протеста. Самый многочисленный митинг состоялся 14 октября, когда десятки тысяч человек вышли на улицы города с требованиями освободить Михаила Саакашвили.