Сотни человек пострадали в ходе протестов в Ливане

В Бейруте в субботу, 18 января, произошли столкновения протестующих с полицией. В результате пострадали более 200 человек - как среди демонстрантов, так и со стороны силовиков. 80 человек были госпитализированы, еще 140 пострадавших получили медицинскую помощь на месте, сообщает ливанское отделение Красного Креста.

Жесткие столкновения произошли в центре Бейрута перед зданием парламента. Протестующие начали бросать камни в здание и сотрудников полиции, выкрикивая призывы к революции. Кроме того, демонстранты поджигали магазины и банковские автоматы, блокировали улицы. В свою очередь, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Президент Ливана Мишель Аун поручил министрам обороны и внутренних дел остановить беспорядки в столице, при этом "защитив мирных демонстрантов". В центр города для подавления беспорядков были стянуты военные. В результате десятки участников протестов были задержаны.

Премьер Ливана подал в отставку на фоне протестов

Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за намерения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры. Впоследствии акции переросли в выступления против коррупции, некомпетентного управления экономикой и элит, которые за 30 лет после окончания гражданской войны так и не смогли улучшить жизнь большинства ливанцев.

Премьер-министр республики Саад Харири подал в отставку на фоне массовых протестов еще в конце октября. Однако властям Ливана до сих пор не удалось сформировать новое правительство.