Сотни мигрантов застряли у берегов Сицилии: на берег не пускают, увозить отказываются

Три мигранта спрыгнули со спасательного судна в порту Сицилии, на котором они находились довольно долгое время из-за того, что итальянские власти не позволили им высадиться на берег.

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Всех троих спасли полицейские, но неизвестно, что с ними будет дальше.

На этот отчаянный шаг трое мужчин решились после того, как итальянское правительство вновь заявило, что твердо намерено остановить суда, перевозящие через Средиземное море в Италию нелегальных мигрантов.

"Нарушение морского права"



Гуманитарные организации грозят подать в суд на правительство Италии за нарушение морского права и европейских законов: власти страны отказались принять на берег несколько сот мигрантов, приплывших к берегам Сицилии на четырех спасательных судах.

Среди этих судов — "Гео Баренц", спасательный корабль организации "Врачи без границ", который ходит под норвежским флагом, и "Хьюманити 1", который управляется немецкой благотворительной организацией SOS Humanity и ходит под флагом Германии.

На берег разрешили сойти только детям и тем, у кого проблемы со здоровьем — всего 501 человек.

Остальные 250 так и застряли на борту, они проходят медицинскую проверку, но сойти на берег не могут. Сообщается, что одного человека вынесли с "Хьюманити 1" после того, как он потерял сознание.

Кроме того, в море ожидают еще два спасательных корабля, на них находятся 327 человек. Некоторые мигранты провели на борту уже больше двух недель.

Все четыре судна сообщают, что людям приходится спать на полу и палубах, на борту распространяются вызывающие лихорадку инфекции и чесотка, а медикаменты и продовольствие заканчиваются.

Остановить поток

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони, занявшая этот пост в конце октября, пообещала прекратить поток мигрантов, переплывающих Средиземное море на надувных лодках.

"Мы должны остановить нелегальную миграцию и торговлю людьми", — заявила она, подчеркнув, что не намерена ставить под сомнение право убежища для тех, кто спасается от войн и преследований.

В недавнем интервью она также заявила, что ответственность за находящихся на борту мигрантов несет страна, в которой судно зарегистрировано, иначе оно становится пиратским кораблем.

Италия для мигрантов — ворота в Европу. В основном сюда плывут из Северной Африки. По данным ООН, с начала текущего года на лодках в Италию прибыли уже 85 тыс. человек.

Лодки часто терпят бедствие, мигрантов спасают гуманитарные суда.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что мигранты, которые не попадают под определение уязвимых групп, должны покинуть итальянские воды, и о них должно позаботиться государство, под флагом которого они прибыли.

Тем не менее, капитан "Хьюманити 1" отказывается покидать порт Катании, пока все пострадавшие от бедствия в море не будут высажены на берег. Об этом сообщила в понедельник SOS Humanity.

В серии твитов SOS Humanity также добавила, то морское право обязывает капитана судна доставить всех спасенных от бедствия в безопасное место.

"Выжившие имеют право на индивидуальную проверку для получения помощи, которая может быть выполнена только на суше. Отказ управления территориальных вод выпустить на берег 35 человек, ищущих защиты на борту "Хьюманити 1", является формой коллективного отказа и, следовательно, незаконен", — говориться в заявлении SOS Humanity.

Организация пригрозила, что подаст в суд на итальянское правительство за нарушение европейского законодательства и Женевской конвенции о беженцах.

"Освободите их!"



Мигрантам, считают в благотворительной организации, должны позволить сойти на берег и подать прошения об убежище.

Организация "Врачи без границ", управляющая судном "Гео Баренц", также раскритиковала решение итальянского правительства, заявив, что оно незаконно с точки зрения морского права.

"Спасательная операция считается завершенной только тогда, когда все выжившие высажены в безопасном месте", — заявляют "Врачи без границ".

Обе благотворительные организации утверждают, что уязвимыми или нуждающимися в срочной помощи должны считаться абсолютно все мигранты на борту их кораблей, так как их спасли от бедствия в море.

Два других судна, также принадлежащих неправительственным организациям, остаются в море, в Сицилию их не пускают, и ни один порт не желает их принять.

Речь идет о немецком гуманитарном судне "Райз Эбав", на котором находятся 93 человека, и "Оушн Викинг", которое управляется европейской благотворительной организацией SOS Mediterranee с 234 мигрантами на борту.

На Сицилию направились гуманитарные группы и два итальянских политика, чтобы выразить протест против происходящего.

"Освободите всех людей, освободите их", — требует итальянский депутат Абубакар Сумахоро, назвав политику нового правительства бесчеловечной.

Тем, кого пустили на берег, помогает Красный Крест. Представитель итальянского отделения организации Стефано Принципато заявил, что Красный Крест предлагает первую необходимую помощь.

"Работа у нас всегда одна и та же: быть рядом с этими людьми и их нуждами. Мы первым делом даем им горячий чай, так как на улице холодно, даем им одеяла, чтобы укрыться, бутерброд и бутылку воды. После этого мы сопровождаем их до автобусов и находимся рядом с ними в приемном центре, чтобы помочь им в это непростое время", — сказал Принципато.