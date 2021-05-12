Сотни ракет и авиаудары: конфликт Израиля и ХАМАС разгорается с новой силой

В Израиле продолжаются обстрелы и авиаудары. Исламистские группировки с ночи понедельника ведут по израильским городам обстрел ракетами из сектора Газа. Израильские военные отвечают ракетами и авиаударами. Число жертв растет.

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Во вторник днем в результате воздушных ударов израильских сил было разрушено 13-этажное здание в Газе "Бурдж-Ханади", где находились офисы движения ХАМАС. Собщается, что примерно за полтора часа до удара Израиль предупредил местных жителей, чтобы они срочно эвакуировались, данных о жертвах этого нападения пока нет.

Вскоре после разрушения "Бурдж-Ханади" палестинские группы сообщили, что выпустили по Тель-Авиву 130 ракет. В городе были слышны сирены воздушной тревоги, прохожие и посетители ресторанов были вынуждены бежать в укрытия, некоторые люди легли на мостовую. Большую часть ракет, которые выпускаются по территории Израиля, перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

На некоторое время прекратил работу главный аэропорт Израиля "Бен Гурион", ракеты попали в трубопровод между городами Эйлат и Ашкелон. В городе Холон неподалеку от Тель-Авива от попадания ракеты сгорел автобус без пассажиров.

С вечера понедельника с территории сектора Газа по израильским городам было выпущено несколько сотен ракет, заявляют израильские военные. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по 150 целям в Секторе Газа.

Днем во вторник военные сообщили о гибели двух женщин в городе Ашкелон на юге страны, еще одна женщина скончалась в пригороде Тель-Авива Ришон-ле-Цион. С палестинской стороны, по данным минздрава администрации территории, погибли 28 человек.

По городам Ашкелон и Ашдод ХАМАС, как следует из его заявления, выпустил 157 ракет за пять минут.

Конфликт из-за поселений в Иерусалиме



Обстрелы и авиаудары начались в Израиле в понедельник. В армии обороны Израиля вчера сообщили, что в общей сложности за этот день из Сектора Газа было выпущено около 150 ракет, вечером израильская армия начала авиаудары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении во вторник заявил, что "интенсивность израильских авиаударов возрастет". Ранее военные заявили, что у операции в секторе Газа нет временных ограничений, и при необходимости она может выйти и за пределы сектора.

ХАМАС говорит, что своими действиями хочет "защитить" мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима от "агрессии и терроризма" Израиля. В последние дни на Храмовой горе, священной и для мусульман, и для иудеев, происходили ожесточенные столкновения между арабами и израильской полицией.

Одной из причин беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме, чтобы построить там новые дома. Кроме того мусульман решили не допускать на священную для них Храмовую гору во время Дня Иерусалима в понедельник.

Биньямин Нетаньяху ранее прокомментировал дело о выселении, заявив, что Израиль имеет право и будет строить в своей столице новые здания, таким образом развивая город. Израиль в 1980 году провозгласил весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей. Большинство стран мира не признает аннексию Израилем Восточного Иерусалима, который Палестинская администрация считает столицей своего будущего государства.

Рана не прекратившегося конфликта





Джереми Боуэн, редактор по Ближнему Востоку

Причины, лежащие в основе нового всплеска насилия, не меняются. Это открытая рана неразрешенного конфликта между евреями и арабами, уродующего и обрывающего жизни нескольких поколений израильтян и палестинцев.

Последние стычки произошли из-за напряжения в Иерусалиме, самой болезненной точке всего конфликта. Священные места Старого города — это символы и религии, и нации. С них часто начиналось насилие.

На этот раз среди поводов — грубое обращение израильской полиции с палестинцами во время Рамадана и попытки добиться в израильских судах выселения палестинцев из их домов.

Но к такому же обострению могли привести и другие события — этот кризис должен был случиться, потому что конфликт опять пустили на самотек.

С обеих сторон лидеры встали на защиту своих позиций. К самой трудной задаче, задаче примирения, всерьез не возвращались уже много лет.

Ситуация в зоне конфликта



Обстрелы и авиаудары продолжались всю ночь и не стихли утром.

На восходе во городу Ашкелон были выпущены ракеты, взрывом серьезно ранило 40-летнего мужчину, его жена и двое детей получили более легкие ранения.

Днем в Ашкелоне еще одной ракетой убило двоих женщин. После этого в ХАМАС заявили, что выпустили по городу и соседнему Ашдоду 137 ракет за пять минут, и предупредили, что у группировки в запасе "многочисленные сюрпризы", на случай если боевые действия продолжатся.

Еще одного жителя города ранило серьезно, пятерых других — легко. Общее количество раненых в Израиле за последние дни таким образом составило по меньшей мере 95 человек.

За ночь ЦАХАЛ объявил о поражении 130 "террористических целей" в Газе, в том числе двух военных туннелей через границу сектора, разведпункта ХАМАС, оружейных цехов и складов.

Также объявлено об убийстве лидера особой артиллерийской группы одной из исламистских организаций, Самаха Абеда аль-Мамлюка. В организации "Исламский джихад" подтвердили гибель Мамлюка и еще двоих командиров в результате израильского военного удара в Газе.

"Мы намерены продолжать бить по ХАМАС и всем его военизированным элементам из-за их неприкрытой агрессии по отношению к Израилю", — сказал в беседе с Би-би-си представитель израильских военных подполковник Джонатан Конрикус.

Подконтрольные ХАМАС структуры министерства здравоохранения в Газе сообщают о гибели 28 человек в секторе от израильских ударов, включая 10 детей. Общее число раненых палестинцев, согласно этим данным, составило 150 человек.

По информации министерства, утром во вторник погибла 59-летняя женщина и ее сын-инвалид. В ночь на вторник семья из семи человек включая троих детей погибла от взрыва в поселении Бейт-Ханун. Причина взрыва однозначно не установлена.

В ЦАХАЛ говорят, что стараются свести к минимуму жертвы среди мирных жителей. "Мы делаем все возможное, чтобы поражать боевиков, и только боевиков, самым высокоточным оружием. Но на земле это почти невозможно. ХАМАС и другие террористические организации прячутся за спинами мирного населения", — говорит подполковник Конрикус.

Кроме того, утверждает он, из каждых трех пущенных ХАМАС ракет одна падает еще на территории Газы, что потенциально приводит к гибели мирных жителей.

Главы внешнеполитических ведомств США, Британии и ЕС призвали обе стороны к немедленному прекращению огня. В ООН выразили беспокойство из-за нарушения прав человека

Как все началось



Судьба Иерусалима, имеющего огромное религиозное и политическое значение для обеих сторон, лежит в основе арабо-израильского конфликта.

Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в городе начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечается в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС — "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.