Сотни туристов изолировали в отеле на Канарах из-за коронавируса

Сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на предмет наличия коронавируса Covid-19, сообщает во вторник британский телеканал Sky News.

Ранее отель изолировали после того, как у туриста из Италии был диагностирован коронавирус. "Все, что нам сказали - оставайтесь в своих номерах", - приводит Sky News слова британского туриста, находящегося в отеле. В сообщении также отмечается, что изолированными в четырехзвездочном отеле, по предварительным данным, оказались около тысячи отдыхающих.

По данным телеканала, в настоящий момент медицинские службы проверяют всех, кто мог контактировать с зараженным. Также с ним была женщина, которая теперь находится под наблюдением. Этот инцидент стал третьим подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Испании, напоминает Sky News.

Второй случай заражения новой инфекцией в этой стране зафиксировали 9 февраля. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.