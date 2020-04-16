Сотни заражений на единственном французском авианосце: заболели почти 700 человек
Foto: LETA

У почти 700 моряков единственного авианосца французского военно-морского флота "Шарль де Голль" обнаружено заражение коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило министерство обороны Франции.

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Всего тесты были проведены у 1767 моряков, коронавирус выявлен у 668 человек, причем результаты трети тестов еще не получены, так что это число скорее всего увеличится. По данным министерства, 31 человек находятся сейчас в больнице.

"Шарль де Голль" покинул свой порт приписки Тулон еще 21 января для поддержки военной операции французских войск против исламистов в Сирии и Ираке, затем направился в Атлантический океан и Балтийское море для участия в учениях. В воскресенье он на 2 недели раньше назначенного срока вернулся в Тулон из-за вспышки заражения коронавирусом на борту.

В настоящее время моряки авианосца изолированы на своей базе. Минобороны анонсировало расследование обстоятельств их заражения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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