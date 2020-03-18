Сотрудничество Эстонии с Польшей было сложным, Варшава нарушила обещания

Сотрудничество Эстонии с Польшей было сложным, поскольку Варшава нарушила данное обещание, что желающим вернуться на родину эстоноземельцам позволят проехать по территории Польши, сказал глава МИД Урмас Рейнсалу в интервью ERR.

По словам Рейнсалу, Польша поставила в сложное положение и эстонское государство, которому пришлось искать новые варианты помощи гражданам.

"Мы работали все воскресенье над тем, чтобы добиться возможности создать гуманитарный конвой. В воскресенье ночью польское государство официально сообщило, что в понедельник конвой можно будет создать, и попросило все три (Балтийские) страны представить список своих граждан. И поэтому мы выступили с открытым призывом, чтобы наши граждане, находящиеся на границе, сообщили о себе, чтобы мы смогли представить польским властям эти списки. К сожалению, в понедельник Польша отказалась от своих слов. Польша сослалась — и это, похоже, и было причиной — на интересы здоровья своего населения и отменила возможность проезда частных автомобилей", — сказал Рейнсалу в "Первой студии".

По словам Рейнсалу, возможность проезда Эстонии, Латвии и Литве подтвердило МВД Польши, также на эту тему состоялся разговор с главой МИД Польши, но все это оказалось в конечном счете бесполезным.

"Текущая ситуация действительно показала, что сотрудничество с Польшей было, честно говоря, сложным. Президент Германии прошлой ночью также позвонил президенту Польши в связи со сложившейся на польско-германской границе", — сказал Рейнсалу.

В конце концов Польша впустила на свою территорию только автобусы — большие рейсовые автобусы и микроавтобусы.

"Часть людей по совету Министерства иностранных дел направилась в сторону Дании, мы достигли соглашения с Данией, что она разрешит гражданам Эстонии транзит в направлении Швеции. Часть людей отправилась в другом направлении, повернув назад с границы. Часть людей ждут в порту на севере Германии судно, которое должно было прийти сегодня, но отправление которого было отложено, которое должно было отправиться в Клайпеду. Часть людей ждет возможности, которую мы смогли разработать в сотрудничестве с Tallink — завтра вечером в 23.55 паром (Romantika компании Tallink) должен отправиться, забрать наших людей и отправиться в Ригу", — сказал Рейнсалу.