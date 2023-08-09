Сотрудник генконсульства РФ в Турку напал на активиста, стоявшего в пикете перед зданием дипмиссии
Foto: AP/Scanpix

Сотрудник генерального консульства России в финском городе Турку напал на активиста Петра Трофимова, вышедшего с плакатом к зданию дипмиссии, сообщает Yle.

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По данным издания, инцидент произошел еще в субботу, 5 августа. Трофимов вышел на акцию в поддержку своего знакомого Дмитрия Скурихина — предпринимателя, приговоренного в РФ к 1,5 годам колонии за то, что писал на фасаде своего магазина названия украинских городов, которые пострадали в ходе полномасштабного российского вторжения в соседнюю страну.

Активист попросил проходящего мимо местного жителя сфотографировать его акцию. В этот момент, по словам Трофимова, из здания генконсульства выбежал мужчина. Он вырвал из рук протестующего плакат, несколько раз попытался его ударить и выкрикивал угрозы.

"Работник консульства РФ выскочил из калитки и, используя нецензурные выражения, угрожал мне и моим родственникам физической расправой. Он выхватил плакат и разорвал его. Я же, увернувшись от ударов, остался с обрывками плаката в руках, а работник скрылся за забором", — рассказал Трофимов журналистам.

Он предположил, что в этот момент в здании дипмиссии проходил прощальный "корпоратив" — генконсульство в Турку прекратит работу осенью. "На заднем дворе консульства проходил пикник с мангалом, возможно, именно употребление алкоголя и сыграло с нападавшим злую шутку", — рассуждает активист.

Видео нападения опубликовало местное издание Turun Sanomat.

Трофимов сообщил Yle, что подал заявление в полицию Финляндии и прокуратуру РФ. В финском ведомстве журналистам подтвердили, что начали расследование инцидента.

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