Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заражен коронавирусом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Как отмечается, у мужчины обнаружили Covid-2019 после его визита в Италию.

В настоящее время сотрудник находится дома. Все, кто мог с ним контактировать, также помещены на домашний карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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