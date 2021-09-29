Сотрудников ВОЗ подозревают в сексуальном насилии: не менее 75 жертв
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Независимая комиссия выдвинула серьезные обвинения в сексуальной эксплуатации против сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ООН и других гуманитарных миссий. Согласно заключительному отчету, опубликованному во вторник, 28 сентября, сотрудники этих организаций во время операции по борьбе с тропической лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго подвергли сексуальному насилию десятки людей. Преступления совершались в период с августа 2018 по июнь 2020 года.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 35-страничном документе говорится об огромных "масштабах сексуальной эксплуатации и надругательств". Так, комиссия опросила 75 жертв, 63 из них — женщины, еще 12 — мужчины. По словам потерпевших, сотрудники ВОЗ и других организаций обещали им работу в обмен на интимные услуги. Кроме того, были случаи изнасилований, по меньшей мере 29 женщин забеременели. Подозреваемые — 83 мужчины, среди них — 21 сотрудник ВОЗ.

Глава ВОЗ принес извинения за случаи сексуального насилия в ДР Конго

Количество жертв и предполагаемых преступников может быть больше, их окончательный список еще не составлен, говорится в отчете.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус принес извинения за случаи сексуального насилия в ДР Конго со стороны сотрудников организации. "Мне очень жаль", — сказал он во вторник в Женеве. Теперь его "первоочередной задачей является не извинение преступников, а их привлечение к ответственности", подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

5

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Снова в школу!
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса