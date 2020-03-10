Совбез ООН единогласно поддержал соглашение США и талибов

Совет безопасности (СБ) ООН единогласно принял резолюцию, поддерживающую соглашение между США и движением "Талибан", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст документа.

В резолюции утверждается поддержка предпринятых шагов к установлению мира и "открытию двери для внутриафганских переговоров". Отмечается, что подобные шаги стали возможны благодаря соглашению США и "Талибана", а также благодаря декларации Афганистана и Соединенных Штатов.

Страны-члены СБ ООН призывают стороны к добросовестному осуществлению мер по укреплению давления и заявляют о готовности пересмотреть санкционный список лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Талибаном", после начала внутриафганских переговоров.

Ранее США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.