Совбез ООН не принял резолюцию РФ об учреждении комиссии по расследованию взрывов на "Северных потоках"

Совет безопасности ООН не поддержал российскую резолюцию о создании международной комиссии, которая займется расследованием взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщает "Новая газета. Европа".

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За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные 12 действующих членов Совбеза ООН (Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония) воздержались. Для принятия резолюция должна была набрать девять голосов и не получить вето от постоянных членов.

О том, что Россия разрабатывает резолюцию с призывом создать под эгидой ООН международную комиссию по расследованию атаки на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", стало известно в феврале. Незадолго до этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждал, что подрыв был организован спецслужбами США при посредничестве норвежских коллег. В своей публикации Херш опирался на слова анонимного источника, якобы "непосредственно знакомого с ходом планирования операции". В Вашингтоне и Осло обвинения назвали ложью.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли в конце сентября прошлого года в исключительной экономической зоне Дании. Расследования произошедшего вскоре начались в Дании, Швеции и Германии; власти этих стран отказались предоставлять России доступ к собранным доказательствам.

Немецкие и американские СМИ сообщали, что атаку могла организовать некая "проукраинская группировка", при этом газета The Washington Post, опираясь на собственные источники, подчеркивала, что пока что нет доказательств того, что за организацией атаки стоят официальные лица какой-либо страны. Украина свою причастность к взрывам отрицает. В Кремле утверждали, что подобная диверсия может быть под силу только "государственным спецслужбам".