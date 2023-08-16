Совбез ООН обсудит ситуацию в Карабахе, откуда сообщают о признаках голода

Совет Безопасности ООН в среду обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе, где, согласно местным источникам, продукты первой необходимости почти на исходе, а среди населения наблюдаются признаки голода.

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Из Степанакерта (Ханкенди), столицы Нагорного Карабаха, сообщают о смерти в результате хронического недоедания 40-летнего мужчины.

Написавший об этом в фейсбуке уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян опубликовал фотографии и документы судебно-медицинской экспертизы.

Это может быть первым случаем смерти от недоедания в регионе, населенном преимущественно армянами, который с декабря прошлого года фактически отрезан от транспортных коммуникаций с Арменией.

Азербайджан отрицает наличие блокады и предлагает провозить гуманитарные грузы через дорогу Агдам-Ханкенди. Армяне отказываются от этого варианта, требуя открытия Лачинского коридора — единственной дороги, которая связывает Карабах с Арменией.

Во вторник 10 пациентов, получающих гемодиализ, удалось перевезти из Карабаха в Армению при помощи Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на минздрав НКР.

Агентство Reuters поговорило на днях с жителями Карабаха, которые рассказали, что товары первой необходимости, бензин и лекарства почти закончились.

"Я очень давно не ела молочные продукты и яйца, — рассказала 23-летняя учительница английского языка Нина Шахвердян. — Это ужасно, потому что нет газа и у нас постоянно отключается электричество".

После 44-дневной войны в 2020 году Азербайджан вернул себе территории вокруг Нагорного Карабаха, после чего по соглашению между Россией, Арменией и Азербайджаном в регион были введены российские миротворцы.

Ситуация накаляется

Баку давно недоволен действиями российских миротворцев, обвиняя их в в том, что те не пресекают действия армняских незаконных вооруженных формирований.

В понедельник Министерство обороны Азербайджана обнародовало снятые камерой ночного видения видеокадры, на которых якобы видны армянские боевики, копающие укрепления в Карабахе.

А в среду Азербайджан заявил о задержании члена диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на его территорию из Армении.

Армения отвергла эти обвинения, назвав их "абсолютной ложью", добавив, что задержанным на самом деле является резервист, который покинул позиции своего подразделения и заблудился.

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Перестрелки на линии соприкосновения в Карабахе и на границе Азербайджана с Арменией происходят довольно регулярно.

Последний раз стрельба произошла во вторник в районе армяно-азербайджанской границы в тот момент, когда там находилась наблюдательная миссия ЕС (EUMA).

Среди европейских наблюдателей никто не пострадал, сообщили в миссии. При этом поступали сообщения, что стрельба велась именно по автомобилям EUMA, однако сама миссия этого не подтверждала.

Чем занимается миссия ЕС

Гражданская наблюдательная миссия ЕС (EUMA) была направлена в регион по просьбе Армении в феврале 2023 года.

Миссия, состоит из около 100 международных наблюдателей, у нее двухлетний мандат, позволяющий патрулировать границу с Азербайджаном со стороны Армении.

Решение было согласовано после вторжения Азербайджана на территорию Армении в сентябре 2022 года, в ходе которой погибли сотни людей с обеих сторон, а некоторые города и поселки Армении пострадали от артиллерийского огня.

"Изначально Азербайджан согласился на сотрудничество с миссией ЕС с двухмесячным мандатом, но без разрешения патрулировать границу с азербайджанской стороны", — напомнил в разговоре с Русской службой Би-би-си глава миссии Маркус Риттер.

У миссии нет прямой связи с правительствами сторон: за несколько дней до выезда на патрулирование границы EUMA через спецпредставителя ЕС сообщает в Баку о ближайших планах и локациях мониторинга, чтобы "избежать недопониманий".

О результатах наблюдений миссия сообщает исключительно в Брюссель — то есть даже армянское правительство не ставится в известность об их докладах.

Маркус Риттер сказал, что количество инцидентов значительно сократилось за время патрулирования европейцев.

"Бывают иногда военные инциденты, но с точностью могу сказать, что гражданских жертв не было зафиксировано с тех пор, как мы здесь", — добавил Риттер.

Российский фактор

Реакция Кремля на деятельность миссии ЕС в Армении оказалась не очень доброжелательной.

Пророссийские СМИ говорили о миссии своеобразными метафорами: от "дополнительных раздражителей" до "азербайджанских шпионов".

МИД России считает, что Евросоюз "навязал" свое присутствие Армении и имеет свою скрытую повестку, а основной целью миссии является вытеснение России из региона и "превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 14 июня.

"По-прежнему уверены, что продолжающаяся экспансия еэсовского внерегионального фактора в Закавказье, за которой просматриваются антироссийские задачи США и НАТО, способна лишь обострить существующие здесь противоречия. Видимо, поэтому отдельные политики из ФРГ пытаются убеждать общественность, что направленные в Армению немецкие полицейские и французские жандармы "не являются оккупантами"", — также отметила Захарова.

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН обладает правом вето, и это дает ей возможность влиять на то, какой документ будет принят (или нет) в результате совещания в среду.

При участии Лилит Шахвердян в Ереване.