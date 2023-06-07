Совбез ООН по Каховской ГЭС: РФ и Украина винят друг друга
Foto: AP/Scanpix/LETA

Во вторник, 6 июня, в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по запросу России и Украины после прорыва плотины Каховской ГЭС, Москва и Киев вновь обвинили в аварии друг друга.

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, возложив ответственность на Россию, назвал происшествие "подрывом бомбы массового экологического уничтожения" и "масштабным экологическим терактом", который стал крупнейшей за последние десятилетия антропогенной катастрофой в Европе. По словам Кислицы, Россия преследовала цель поразить как можно большее число людей и нанести масштабный экологический ущерб.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ возложил ответственность за разрушение дамбы на Украину, обвинив ее в намеренном подрыве плотины. По его словам, ВСУ сделали это, чтобы отвлечь внимание от перегруппировки войск и нанести ущерб жителям прилегающих к ГЭС районов.

ООН: Прорыв дамбы — крупнейший ущерб гражданской инфраструктуре Украины
Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что разрушение плотины станет, вероятно, "самым значительным инцидентом, нанесшим ущерб гражданской инфраструктуре с момента начала российского вторжения в Украину".

"Украинские власти сообщают, что по меньшей мере 40 населенных пунктов полностью или частично затоплены в одной только Херсонской области. Ожидается, что это число значительно увеличится в ближайшие дни. Серьезные последствия также ожидаются в районах, контролируемых Российской Федерацией", — сказал Гриффитс.

Заместитель генсека предупредил, что техногенная катастрофа на Каховской ГЭС станет "мощным ударом" по украинскому сектору производства продуктов питания и негативно повлияет на выработку электроэнергии. По словам Гриффитса, ООН готова в любой момент перебросить межведомственные автоколонны и персонал по оказанию помощи в районы, контролируемые Россией.

Каховская ГЭС захвачена военными РФ

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские военнослужащие, была разрушена в ночь на 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды вниз по течению Днепра. Независимые аналитики допускают, что плотина могла разрушиться не в результате ночного взрыва или обстрела, а из-за полученных ранее повреждений.

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