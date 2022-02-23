Совбез Украины принял решение о введении чрезвычайного положения почти на всей территории страны
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Режим чрезвычайного положения не коснется Донецкой и Луганской областей, сообщил секретарь организации Алексей Данилов. Его слова передают украинские СМИ.

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По словам Данилова, решение о вводе 30-дневного режима ЧП еще должна поддержать Верховная Рада Украины.

Он также отметил, что в отдельных регионах может быть введен комендантский час при необходимости. "Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", — отметил Данилов.

Он пояснил, что меры будут ужесточаться или смягчаться в зависимости от ситуации.

По словам Данилова, при необходимости режим могут продлить до 60 дней.

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