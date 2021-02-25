Совет ЕС на год продлил санкции против белорусских властей
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В ответ на насилие властей Беларуси в отношении участников акций протеста против фальсификаций результатов президентских выборов Совет Европейского Союза в четверг, 25 февраля, на год продлил санкции против Александра Лукашенко и его окружения.

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"Ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов", будут продлены до 28 февраля 2022 года, - говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте организации. В документе уточняется, что санкции ЕС направлены против тех "экономических субъектов, бизнесменов и компаний", которые извлекают выгоду из правления Лукашенко и/или поддерживают его.

Под санкции попали 88 человек, включая Александра Лукашенко, а также семь организаций. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам санкционного списка.

Брюссель допускает расширение санкций

Совет ЕС подчеркнул, что Брюссель рассмотрит вопрос о введении дополнительных санкций - "в связи с продолжающимся неуважением основных свобод и прав человека, а также репрессиями властей против белорусского народа и гражданского общества". Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси и "продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе - путем поддержки гражданского общества и независимых СМИ", указано в заявлении.

Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии в октябре 2020 года, после выборов президента и последовавших вслед за оглашением их официальных результатов протестов. Позже санкции были расширены.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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