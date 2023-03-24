Совет ЕС одобрил поставки миллиона снарядов для вооруженных сил Украины

В четверг главы государств и правительств Европейского союза обсуждали помощь Украине и возможности усилить поддержку, в том числе через привлечение к ответственности руководства России и санкции. Кроме того, была одобрена совместная поставка снарядов Украине.

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По словам премьер-министра Каи Каллас, Украина неоднократно просила быстрее предоставить ей военную помощь, последний раз устами президента Владимира Зеленского, который сделал это в феврале на встрече с главами государств и правительств Европейского союза.

"Поэтому на прошлом заседании Европейского совета я предложила Европейскому союзу совместно поставить Украине снаряды. Это самый быстрый, эффективный и практичный способ здесь и сейчас помочь Украине на поле боя", — сказала Каллас.

"Я рада, что сегодня мы окончательно одобрили решение министров иностранных дел и обороны Европейского союза, позволяющее претворить этот план в жизнь. В течение следующих 12 месяцев Европейский союз поставит Украине миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", — сказала премьер-министр.

"Тот факт, что идея превратилась в решение чуть более, чем за месяц, показывает, что Европейский союз готов и способен быстро и гибко помогать Украине и в долгосрочной перспективе. Это также является подтверждением того, что к Эстонии прислушиваются и наш голос имеет вес", — добавила Каллас.

Премьер-министр отметила, что, помимо того, что так мы помогаем Украине, мы также посылаем мощный и ясный сигнал европейской оборонной промышленности, что новые заказы дадут производству новый стимул. "Это важно и для того, чтобы повысить обороноспособность Европы в более широком плане, поскольку мы живем в такое время, когда нам всем необходимо увеличивать инвестиции в оборону", — пояснила Каллас.

Главы государств и правительств обсудили также привлечение руководства России к ответственности за совершенные преступления.

"Нам необходимо прервать бесконечную череду захватнических войн России. Это возможно, только если привлечь Россию к ответственности за военные преступления и преступление агрессии. Преступление агрессии — это преступление руководства России, и никто не должен получить иммунитет от судебного преследования. Для этого необходимо создать специальный суд, потому что расследование преступления агрессии не входит в юрисдикцию Международного уголовного суда. Выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина — это наглядный шаг в подтверждение того, что для преступников настанет судный день и никто не является неприкосновенным — даже глава страны — постоянного члена Совета безопасности ООН", — сказала премьер-министр Каллас.

Кроме того, на Европейском совете обсуждалось, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы продолжать повышать для России цену войны. "Мы видим, что прибыль России от нефти и газа значительно уменьшилась. Здесь сыграло роль и эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты из России, и принятые ЕС и странами Большой семерки в декабре 2022 года и в феврале этого года решения ввести потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты", — сказала Каллас.

"Но доходы, необходимые России для ведения войны, нужно продолжать уменьшать. Мы в ЕС договорились о том, что будем регулярно пересматривать потолки цен. Эстония придерживается точки зрения, что теперь самое время это сделать. Нам также необходимо убедить в этом страны Большой семерки, которым тоже следовало бы понизить потолок цен", — добавила она.

Говоря о санкциях, премьер-министр Каллас отметила, что ключевым является их эффективное применение на практике. "Для того, чтобы избежать уклонения от санкций, нужно лучше их применять и исключить обход санкций через третьи страны", — сказала Каллас. Кроме того, на встрече премьер-министр указала на необходимость продолжать работу, чтобы найти возможности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

В начале посвященной Украине дискуссии Европейского совета состоялся также обмен мнениями с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого речь шла в основном о продовольственной безопасности и экспорте украинского зерна, а также о миграционных коридорах солидарности. Премьер-министр Каллас призвала генерального секретаря ООН способствовать созданию трибунала для расследования преступления агрессии.

Главы государств и правительств ЕС также получили обзор процесса присоединения Украины к Евросоюзу и в совместном заявлении выразили признание достигнутому, в том числе уже проведенным реформам.